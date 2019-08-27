Футбол
RT на русскомВ РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Егоров: «С удовольствием пообщаюсь с клубами, если пригласят на собрание»
Bookmaker-ratings.ru10:30
РФС: Ни РПЛ, ни клубы не могут уволить Егорова – это прерогатива президента РФС
Спорт день за днем10:14
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Фотограф рассказал детали съемки фотосессии Мэрилин Монро в бассейне
Playboyrussia.com 07:48
Политика
Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.
RT на русском 10:31
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД
Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
РИА Новости 10:48
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 13:49
Армия и оружие
Эрдоган объяснил, что затрудняет выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости 11:14
Армия и оружие
Путин сообщил об еще одной поставке С-400 Турции
12 августа министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в августе или сентябре.
Москва 24 09:48
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Происшествия
Минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов
Российская газета 04:28
Армия и оружие
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Музыка
Лолита Милявская разрыдалась на репетиции «Новой волны»
Вчера, 26 августа, на конкурсной программе «Новая волна» прошел вечер, который был посвящен 50-летию известной российской исполнительницы Анжелики Варум.
ГлобалМСК.ру 10:45
Происшествия
Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом
Российская газета 08:19
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Армия и оружие
США разрабатывают танк, работающий на водороде
Американская армия ведет разработку новых боевых машин, работающих на водороде.
Военное обозрение 10:54
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Шоу-бизнес
Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием
Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.
Летидор 06:15
Происшествия
Хабаровские власти объяснили, почему чиновник убрал с дороги радар
Переносной радар для фиксации скорости машин на дорогах был установлен у села Дружба под Хабаровском незаконно, его изъяли после вмешательства в ситуацию первого зампреда правительства региона Владимира Хлапова, сообщил журналистам министр транспорта Валерий Немытов.
РИА Новости 10:50
Экономика
Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд
Philip Morris International в марте 2008 года была выведена из состава холдинга. Таким образом Altria контролирует Philip Morris USA.
РБК 11:10
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Политика
Песков рассказал Лайфу об отпуске Путина
Life.ru 09:45
Экономика
Экономика Германии сократилась во II квартале
Экономика Германии во II квартале продемонстрировала спад на фоне снижения экспорта.
Вести.Финанс 05:54