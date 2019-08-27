Футбол

RT на русскомRT на русскомВ РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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