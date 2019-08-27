Футбол
RT на русскомВ РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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РФС: Ни РПЛ, ни клубы не могут уволить Егорова – это прерогатива президента РФС
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:01, Вашингтон
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
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Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
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Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
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В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
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Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
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Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
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«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
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Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
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Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
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Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
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Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира.
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