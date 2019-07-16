Футбол

В РФС высказались о спорном голе МиранчукаГазета.Ru 06:59

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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