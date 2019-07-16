Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал спорный гол полузащитника московского "Локомотива" Алексей Миранчука в матче первого тура чемпионата России против казанского "Рубина".

В РФС высказались о спорном голе Миранчука

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