Футбол
В РФС прокомментировали решение КДК по матчу «Ростов» — «Спартак»Чемпионат 09:29
Пресс-служба РФС прокомментировала решение КДК, который вынес вердикт по итогам рассмотрения инцидента после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак» (2:2). Как стало известно «Чемпионату», домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча.
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Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Здоровье
Диетолог Виктор Тутельян: сколько килокалорий следует употреблять при сидячей жизни?
По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
Обновлено в 13:55
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
Мадуро обратился в ООН из-за угрозы Трампа ввести блокаду Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и обратился к ООН в связи с угрозами, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Международная коалиция по борьбе с ИГ переключит внимание на Африку
Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс сообщил, что международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" уже скоро может сосредоточить свое внимание на Западной Африке и зоне Сахеля.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Космос
Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»
Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Столтенберг: Россия и США достигнут соглашения по контролю вооружений
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN выразил уверенность, что Россия и США смогут в конце концов заключить новые соглашения по контролю производства, распространения и применения вооружений.
Обновлено в 19:24
Футбол
Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»
Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
Обновлено в 15:51
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика
Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой»
Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.
Обновлено вчера в 14:41
Финансы
Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня
В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59