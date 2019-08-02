Футбол

В РФС прокомментировали решение КДК по матчу «Ростов» — «Спартак»Чемпионат 09:29

Пресс-служба РФС прокомментировала решение КДК, который вынес вердикт по итогам рассмотрения инцидента после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак» (2:2). Как стало известно «Чемпионату», домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» примет меры относительно организации матчей после получения полного решения РФС

ТАСС15:06

РФС прокомментировал решение КДК относительно матча «Ростов» - «Спартак»

РИА Новости13:13

КДК РФС оштрафовал «Ростов» из-за ОМОНа, налетевшего на фанатов «Спартака»

Чемпионат13:05

Стадион «Ростова» избежал дисквалификации за инцидент с фанатами «Спартака»

Sport.ru09:44

РФС наказал ФК «Ростов» и «Спартак» за драку ОМОНа с болельщиками

Donnews.ru09:38

РФС прокомментировал решение КДК по инциденту после матча «Ростов» — «Спартак»

Матч ТВ10:07

«Ростов» примет меры относительно организации матчей после получения полного решения РФС

Спорт-Экспресс15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Политика

Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Здоровье

Диетолог Виктор Тутельян: сколько килокалорий следует употреблять при сидячей жизни?

По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
Обновлено в 13:55
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Обновлено в 04:55
Политика

Мадуро обратился в ООН из-за угрозы Трампа ввести блокаду Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и обратился к ООН в связи с угрозами, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Международная коалиция по борьбе с ИГ переключит внимание на Африку

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс сообщил, что международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" уже скоро может сосредоточить свое внимание на Западной Африке и зоне Сахеля.
Обновлено в 02:13
Политика

Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 14:12
Гаджеты

По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%

Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина

Обновлено в 06:50
Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Политика

Китай пообещал ответить на новые пошлины США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Космос

Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»

Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Столтенберг: Россия и США достигнут соглашения по контролю вооружений

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN выразил уверенность, что Россия и США смогут в конце концов заключить новые соглашения по контролю производства, распространения и применения вооружений.
Обновлено в 19:24
Футбол

Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»

Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
Обновлено в 15:51
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Наука

Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг

Обновлено в 04:53
Театры

Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни

Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии

Обновлено в 14:44
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе

Обновлено в 07:47
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика

Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой»

Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах

Обновлено в 11:48
Финансы

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня

В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное