Футбол

Нева СпортНева СпортВ РФС проходит заседание по спору Тарасова с «Локомотивом»

Как сообщает агентство РИА Новости, Дмитрий Тарасов уже прибыл в офис РФС для того, чтобы принять участие в заседании. Напомним, конфликт игрока и бывшего клуба возник из-за того, что «Локомотив» отказался платить за операцию Тарасова.
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