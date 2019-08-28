Как сообщает агентство РИА Новости, Дмитрий Тарасов уже прибыл в офис РФС для того, чтобы принять участие в заседании. Напомним, конфликт игрока и бывшего клуба возник из-за того, что «Локомотив» отказался платить за операцию Тарасова.

В РФС проходит заседание по спору Тарасова с «Локомотивом»

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