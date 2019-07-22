По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр матча между «Ростовом» и «Спартаком» допустил две результативные ошибки. В частности, необходимо было удалить с поля Зелимхана Бакаева и назначить пенальти в ворота «Спартака».

В РФС признали две ошибки арбитра матча «Ростов — Спартак»

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