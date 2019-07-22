Футбол

В РФС признали две ошибки арбитра матча «Ростов — Спартак»Городской репортер 04:50

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр матча между «Ростовом» и «Спартаком» допустил две результативные ошибки. В частности, необходимо было удалить с поля Зелимхана Бакаева и назначить пенальти в ворота «Спартака».
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