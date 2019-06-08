В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионовРИА Новости 06:25

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.

с чего всё началось

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов. Он отметил, что реформы в европейском футболе проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг.

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.

Происшествия В Склифе сообщили о состоянии Алибасова Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

Наука Ученые установили предел выносливости человека Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Происшествия Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Спорт Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Экономика Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.

Экономика ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Футбол Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Технологии Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L готовится к своему первому полету, угрожая нарушить баланс, сложившийся на рынке авиационных перевозок.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Ингушетии Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в сельском поселении Алкун в Ингушетии.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Происшествия Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Здоровье В России готовится к регистрации препарат для лечения рака Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.

Теннис Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос» Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Происшествия В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Футбол Де Йонг: де Лигт знает, что я хочу видеть его в «Барселоне» Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о будущем капитана команды — Матейса де Лигта, на которого претендуют «Барселона» и «ПСЖ».