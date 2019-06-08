Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионовРИА Новости 06:25
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов. Он отметил, что реформы в европейском футболе проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.Спорт-Экспресс04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Обновлено в 02:30
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Склифе сообщили о состоянии Алибасова
Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Наука
Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу
Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
Обновлено в 07:48
Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Футбол
Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Сергей Селин: «Каждый год я предлагал жене развестись»
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
Артистка страдает от одиночества. Она призналась, что всегда была человеком семейным.
Обновлено в 08:29
Технологии
Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету
Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L готовится к своему первому полету, угрожая нарушить баланс, сложившийся на рынке авиационных перевозок.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в сельском поселении Алкун в Ингушетии.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Здоровье
В России готовится к регистрации препарат для лечения рака
Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Футбол
Де Йонг: де Лигт знает, что я хочу видеть его в «Барселоне»
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о будущем капитана команды — Матейса де Лигта, на которого претендуют «Барселона» и «ПСЖ».
Обновлено в 09:37
Футбол
Легенда «Спартака» порекомендовал Федуну вернуть Промеса
Ранее игроки "Спартака" выразил желание вернуть Промеса в стан красно-белых.
Обновлено в 09:54