Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионовРИА Новости 06:25
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов. Он отметил, что реформы в европейском футболе проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг.
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с чего всё началось
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.Спорт-Экспресс04:49
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Футбол
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Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
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Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено в 15:20
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Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Футбол
Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Сан-Марино.
Обновлено в 14:38
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Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
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Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
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Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
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Обновлено в 15:28
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество
МЧС предупреждает петербуржцев о грозе и граде в воскресенье
Обновлено в 10:31
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
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Обновлено в 14:30
Армия и оружие
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Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность того, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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Спорт
ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Шоу-бизнес
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Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
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Теннис
Эшли Барти стала победительницей теннисного турнира Roland Garros-2019
Победой австралийки Эшли Барти в финальном матче женского одиночного разряда закончился 14-й день Открытого чемпионата Франции по теннису, 8 июня сообщает официальный сайт турнира.
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Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
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Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34