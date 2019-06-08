Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионовРИА Новости 06:25

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов. Он отметил, что реформы в европейском футболе проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг.
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Вячеслав Колосков: «Если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.
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РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов

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В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов

Lenta.ru05:27

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
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Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
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Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.
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Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
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Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
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