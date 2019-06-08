Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионовРИА Новости 06:25

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов. Он отметил, что реформы в европейском футболе проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг.
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Вячеслав Колосков: «Если Россию отрежут от Лиги чемпионов, от нас ничего не останется»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.
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В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов

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