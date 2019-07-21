с чего всё началось

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Политика Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Космос «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Религия Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Транспорт Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Общество Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Происшествия Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду В общей сложности в полицию поступило 218 сообщений о нарушениях, связанных с выборами.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.

Политика Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.