Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНRT на русском 02:46

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
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с чего всё началось
По мнению представителей Российской премьер-лиги(РПЛ) , действия всех участников мероприятия, включая сотрудников стадиона и правоохранительных органов, были оправданными и лояльными, сообщает официальный сайт
 организации.
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