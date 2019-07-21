Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНRT на русском 02:46
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
По мнению представителей Российской премьер-лиги(РПЛ) , действия всех участников мероприятия, включая сотрудников стадиона и правоохранительных органов, были оправданными и лояльными, сообщает официальный сайт организации.Газета.Ru04:44
Подробнее о событии
Показать все источники
В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
Обновлено вчера в 22:10
Гаджеты
Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени
Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Android улучшит поддержку беспроводных наушников
Обновлено вчера в 17:40
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Транспорт
Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 16:07
Общество
Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины
Обновлено в 00:09
Политика
Полиция Украины и наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Раду
В общей сложности в полицию поступило 218 сообщений о нарушениях, связанных с выборами.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Кино
Вышли два новых трейлера сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено вчера в 06:09
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Политика
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Арриго Сакки: «Не понимаю, зачем Икарди нужен „Ювентусу“»
Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди в «Ювентус».
Обновлено в 04:50