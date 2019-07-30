Футбол

В РФС оценили работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»RT на русском 07:55

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 июля
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин прокомментировал работу VAR на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Егоров прокомментировал решения судьи Безбородова в игре ЦСКА — «Локомотив»

Sport24.ru07:32

Егоров: пенальти при падении Смолова в матче ЦСКА - «Локомотив» не было

РИА Новости07:36

«Падение Смолова в матче с ЦСКА – это симуляция» Так считает глава судей РФС

Sportbox.RU08:31

«А зачем Кононову отвечать болельщикам? Вступать с ними в спор – сделать себе еще хуже»

Спорт-Экспресс08:30

«Падение Смолова в матче с ЦСКА – это симуляция» Так считает глава судей РФС

Матч ТВ08:31

РФС оценил работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»

Чемпионат07:26

РФС доволен работой VAR на матче чемпионата России ЦСКА - «Локомотив»

ТАСС06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество

Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна

Обновлено в 13:46
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено в 13:43
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Кино

В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»

В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Организатор терактов 11 сентября согласился на сделку и готов говорить

Обновлено в 03:18
Футбол

«Спартак» продал футболиста Фернандо в Китай

Сам Фернандо получит довольно высокую зарплату - около 5 млн евро. За "Спартак" он выступал с 2016 года.
Обновлено в 07:14
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика

Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил ирландского коллегу Лео Варадкара, что намерен добиваться заключения соглашения с ЕС по Brexit, в котором не будет содержаться положения о жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией.
Обновлено в 10:15
Общество

В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Сеть откровенными фото

Соня Киперман шокировала Сеть постельной фотосессией. На снимке дочь Веры Брежневой позировала только в халате.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России

Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Политика

Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу

Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест

Обновлено в 10:52
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика

Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»

Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Политика

Обнародовано итоговое расследование убийства российских журналистов в ЦАР

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в июле 2018 года в ЦАР.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Транспорт

Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Львов» и «Колос» стартовали с волевых побед

Стартовый тур чемпионата Украины растянулся на несколько дней. Во вторник в борьбу вступили ещё четыре команды.
Обновлено в 13:55
Экономика

Власти объяснили рост числа бедных россиян

Рост числа россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, скорее всего, обусловлен новой методикой расчета.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Житель Югры добился права служить в армии через суд

Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.
Обновлено в 12:58
Политика

Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле

Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
ещё по теме
Главное