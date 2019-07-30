Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин прокомментировал работу VAR на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

В РФС оценили работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»

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