В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионовРБК 06:56

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.

с чего всё началось

Колосков раскритиковал членов исполкома РФС, активно занимающихся вопросами расширения Премьер-лиги до 18 команд и изменением лимита на легионеров. По его мнению, основной целью российских футбольных чиновников должна быть защита клубов страны на европейской арене.

В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов

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