Футбол
В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионовРБК 06:56
Колосков раскритиковал членов исполкома РФС, активно занимающихся вопросами расширения Премьер-лиги до 18 команд и изменением лимита на легионеров. По его мнению, основной целью российских футбольных чиновников должна быть защита клубов страны на европейской арене.
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с чего всё началось
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя испанской примеры Даниэля Серехидо, который заявил, что Россия может не получить место в новой Лиге чемпионов, которую планируют создать к 2024 году.Спорт-Экспресс04:49
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Происшествия
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Наука
Найден способ понизить артериальное давление
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Армия и оружие
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Журналисту Голунову вызвали скорую
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
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Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
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Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
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Обновлено в 04:47
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными
Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Экономика
Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
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Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
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Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
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Обновлено в 04:30
Здоровье
Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни
Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено вчера в 07:25