Футбол

В РФПЛ жестко раскритиковали эфир телеканала «Зенита» Z+Спорт день за днем 06:52

Российская футбольная премьер лига (РФПЛ) считает недопустимым показывать на ресурсах клуба передачи, подобные той, что вчера вышла на сайте футбольного клуба «Зенит», заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.
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РПЛ — о шоу на онлайн-канале Z+: недопустимо показывать такое на ресурсах клуба

Чемпионат07:18

Мейтин о мате в эфире канала «Зенита»: будет дана соответствующая оценка

РИА Новости06:57

РПЛ о канале «Зенита»: «Считаем недопустимым показывать такие материалы на клубных ресурсах»

Sports.ru06:40

РПЛ осудила появление формат трансляции на сайте «Зенита»

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Советский спорт06:40

В РФПЛ жестко раскритиковали эфир телеканала «Зенита» Z+

Спорт день за днем06:52

В РФПЛ раскритиковали онлайн-канал «Зенита» Z+. «Такие передачи на ресурсах клуба недопустимы»

Sport24.ru06:45
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Политика

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Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

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Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
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СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
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Как передает ТАСС, судя Алеся Орехова встала на сторону ответчика, представитель которого заявил, что комбинированные реагенты используются в Москве согласно установленным правилам и нормам.
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Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что Турция и Иран впервые провели совместную операцию против членов Рабочей партии Куридстана (РПК).
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