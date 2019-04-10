Политика
В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартамиИзвестия 06:14
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев назвал политикой двойных стандартов заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — совершенно разные ситуации.
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Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.
— Майк Помпео, американский политикУтро.ru 02:45
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