В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартамиИзвестия 06:14

Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.

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В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартами

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