Космос
В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для наукиРЕН ТВ 08:41
Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени". Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.
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Экономика
Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».
Обновлено в 11:50
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Политика
Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Спорт
Хореограф Загитовой высказался о ее дальнейшей карьере
Обновлено в 10:53
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Елисейский дворец для переговоров с главой Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 09:26
Кино
Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»
Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03