Космос

В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для наукиРЕН ТВ 08:41

Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени". Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.
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Леонов возразил заявлению о бесполезности космонавтов

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РИА Новости08:49

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными

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Российский ученый указал на бесполезность космонавтов для науки

URA.Ru09:42

Ученому РАН объяснили необходимость космонавтов

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Алексей Леонов ответил ученому, назвавшему космонавтов бесполезными для науки

ФАН11:17

В РАН назвали космонавтов бесполезными для науки

Говорит Москва07:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Экономика

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».
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От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
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В Тюмени проходит контртеррористическая операция

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

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Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
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Происшествия

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
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На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
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Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

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Политика

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Елисейский дворец для переговоров с главой Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 09:26
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Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
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Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика

В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
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Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
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США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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