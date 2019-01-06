Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.

Политика Политика В Санкт-Петербурге Путин вручил подарки пациентам детского хосписа Президент России Владимир Путин в канун Рождества побывал в детском хосписе в Невском районе Санкт-Петербурга и вручил подарки пациентам.

Политика Политика Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".

Политика Политика Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.

Политика Политика США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.

Политика Политика Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

Армия и оружие Армия и оружие Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды» Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".

Политика Политика В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.

Политика Политика В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Политика Политика Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit "Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказал Мэй.

Политика Политика Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Политика Политика В России введут новую систему контроля качества топлива Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.