Политика

В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США
Известия
07:48

Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Известия07:48

Подробнее о событии

В РАН заявили, что проект России и США по Венере оказался под угрозой

РИА Новости10:05

В РАН назвали последствия возможной отмены визита Рогозина в США

РБК08:49

Отмена визита Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву нескольких проектов

Эхо Москвы08:00

Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом

Вести.Ru07:35

Отмена визита Рогозина сорвёт изучение Венеры

News.ru07:16

Предсказан срыв совместной космической миссии России и США

Взгляд.ру07:06

В РАН опасаются срыва совместной с США миссии на Венеру из-за отмены визита Рогозина

ТАСС07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

В Санкт-Петербурге Путин вручил подарки пациентам детского хосписа

Президент России Владимир Путин в канун Рождества побывал в детском хосписе в Невском районе Санкт-Петербурга и вручил подарки пациентам.
Обновлено в 12:52
Политика

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.
Обновлено в 10:09
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии

США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика

В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности

Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Политика

Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit

"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказал Мэй.
Обновлено в 06:45
Политика

Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Обновлено в 05:27
Политика

В России введут новую систему контроля качества топлива

Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лев Матвеевич Зелёный
Физик
Советский и российский физик. Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, директор Института космических исследований РАН. Вице-президент РАН в 2013-2017 годах, член Президиума РАН.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное