Политика
В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США
В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в СШАИзвестия07:48
Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Известия07:48
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика
В Санкт-Петербурге Путин вручил подарки пациентам детского хосписа
Президент России Владимир Путин в канун Рождества побывал в детском хосписе в Невском районе Санкт-Петербурга и вручил подарки пациентам.
Обновлено в 12:52
Политика
Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США
По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика
Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.
Обновлено в 10:09
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии
США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика
В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика
В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности
Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Политика
Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit
"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказал Мэй.
Обновлено в 06:45
Политика
Эрдоган планирует посетить Россию в январе
Обновлено в 05:27
Политика
В России введут новую систему контроля качества топлива
Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13