Здоровье
Московский КомсомолецВ Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей. Читайте также: "Двое протестовавших нижнетагильских хирургов передумали увольняться"
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В Минздраве Ставрополья прокомментировали массовое увольнение врачей в Пятигорской больнице
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