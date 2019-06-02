Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплексРоссийская газета 10:17
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
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Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Крылья Советов» остались в премьер-лиге
Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Политика
В Харькове повалили бюст маршала Жукова
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Общество
Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал
По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено в 04:30
Авто
Американцы сделали «Урал» в русском стиле
Обновлено в 05:15
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье
Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit
Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила
Обновлено вчера в 06:08
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13