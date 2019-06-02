Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплексРоссийская газета 10:17

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

Дрозденко принял участие в торжественной церемонии старта строительства ТЗК Пулково

Ivbg.ru12:12

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Gazeta.SPb08:33

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27
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Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Крылья Советов» остались в премьер-лиге

Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Политика

В Харькове повалили бюст маршала Жукова

В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено в 04:30
Авто

Американцы сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 05:15
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить ЕС за Brexit

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Европейскому союзу отступные в размере 39 млрд фунтов (около $50 млрд) за нарушение условий выхода страны из ЕС.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала лицо дочери

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Дзержинске произошли взрывы на заводе по производству тротила

Обновлено вчера в 06:08
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
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