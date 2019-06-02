Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплексРоссийская газета 10:17
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
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Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби
Обновлено вчера в 19:38
Теннис
Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:19
Происшествия
Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак
Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Футбол
Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде был остановлен на несколько минут из-за появления на поле полуобнаженной девушки.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
11-метровый реализовал Даниил Фомин – 0:1. Буквально за несколько минут до гола тренерскую скамейку покинул наставник Дмитрий Черышев - его удалили за то, что он схватил за футболку Виталия Денисова.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Политика
МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом
Напомним, что в марте этого года стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов
Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Трамп оправдался за оскорбление Меган Маркл
Обновлено в 09:00
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает освободить граждан от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Экономика
Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.
Обновлено 31 мая в 10:01
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске
Обновлено в 04:16
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22