Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплексРоссийская газета 10:17

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дрозденко принял участие в торжественной церемонии старта строительства ТЗК Пулково

Ivbg.ru12:12

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Gazeta.SPb08:33

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Авто

FV Frangivento презентовал 1010-сильный суперкар Asfane DieciDieci

Обновлено в 12:21
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района объявил об алиби

Обновлено вчера в 19:38
Теннис

Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:19
Происшествия

Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Футбол

Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в Мадриде был остановлен на несколько минут из-за появления на поле полуобнаженной девушки.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол

«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

11-метровый реализовал Даниил Фомин – 0:1. Буквально за несколько минут до гола тренерскую скамейку покинул наставник Дмитрий Черышев - его удалили за то, что он схватил за футболку Виталия Денисова.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Политика

МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом

Напомним, что в марте этого года стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова

Обновлено в 13:21
Происшествия

Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone

Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Трамп оправдался за оскорбление Меган Маркл

Обновлено в 09:00
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предлагает освободить граждан от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Экономика

Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.
Обновлено 31 мая в 10:01
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обновлено в 13:33
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено в 04:16
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное