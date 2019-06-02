Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплексРоссийская газета 10:17

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса. Первый камень в основание нового объекта заложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

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В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

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«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

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Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

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Gazeta.SPb08:33
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
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Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

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Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
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Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
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В Омск придёт 27-градусная жара, которая сменится похолоданием

Прольётся небольшой, а местами умеренный дождь. В некоторых районах ожидается ветер с порывами до 22 м/с.
Обновлено в 23:07
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Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
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В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 22:46
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Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 23:05
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Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Интернет

Сервисы Google вернулись к нормальной работе

Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:57
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«Опустили татарскую нацию»: Алсу устроили травлю после возобновления активности в соцсетях

Обновлено в 22:39
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Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
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Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
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На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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В США аллигатор ворвался в дом и «выпил» вино из погреба

Обновлено вчера в 23:06
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WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
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Политика

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Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
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Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
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Экономика

Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 19:15
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