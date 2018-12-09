Происшествия

В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZ
Вести.Ru
15:44

Сотрудники Пулковской таможни задержали в петербургском аэропорту барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина.
Вести.Ru15:44

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В аэропорту Петербурга задержали музыканта группы Animal ДжаZ

РИА Новости17:10

В Пулково задержали барабанщика рок-группы Animal ДжаZ

Мойка7817:09

Барабанщика Animal ДжаZ задержали в аэропорту «Пулково»

Телеканал Санкт-Петербург16:33

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Фонтанка.Ру12:55

Барабанщик Animal ДжаZ рассказал подробности дела о контрабанде рублей

78.ru14:46

Источник узнал о задержании барабанщика группы Animal ДжаZ в Пулково

DP.RU13:32
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Animal ДжаZ
Российская группа
Петербургская группа, образовавшаяся в 2000 году. Направленность на смешение стилей отражается в названии команды, поскольку одно из значений слова «jazz» в английской интерпретации - «суета», «сумбур».
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