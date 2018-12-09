Происшествия
В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZ
В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZВести.Ru15:44
Сотрудники Пулковской таможни задержали в петербургском аэропорту барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина.
Вести.Ru15:44
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