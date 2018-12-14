с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Происшествия Происшествия Адвокат заявил о завершении всех экспертиз по делу Мамаева и Кокорина

Происшествия Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Происшествия Происшествия В Киеве в институт сердца ворвались люди в масках Неизвестные молодые люди в масках сорвали мероприятие в Институте сердца в Киеве.

Происшествия Происшествия Под завалами обрушившегося дома в Фастове на Украине нашли два тела Спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в городе Фастове на Украине, сообщил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.

Происшествия Происшествия Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех.

Происшествия Происшествия Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Происшествия Происшествия На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.

Происшествия Происшествия Начальник СвЖД арестован за взятку Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении крупной взятки.

Происшествия Происшествия В Сочи дети отравились купленными в аптеке психоактивными препаратами В одной из аптечных сетей Сочи вопреки ограничениям Минздрава России безрецептурно и бесконтрольно продавались психоактивные средства, а именно – противоэпилептические препараты.

Происшествия Происшествия Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Происшествия Происшествия В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов

Происшествия Происшествия Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Происшествия Происшествия Цвет один, требования разные: «желтые жилеты» захватывают мир Свои "желтые жилеты" вслед за Парижем появились в Лондоне. Десятки человек перекрыли движение на Вестминстерском мосту в британской столице.

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