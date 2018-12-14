Происшествия
В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр КузнецовREGNUM08:50
По данным псковских СМИ, Кузнецов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года.
REGNUM08:50
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Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковское агентство информации08:32
В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
Псковская Лента Новостей08:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:12, Ашберн
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