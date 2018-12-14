Происшествия

В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
REGNUM
08:50

По данным псковских СМИ, Кузнецов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года.
REGNUM08:50
с чего всё началось
На официальном портале
 государственных органов Псковской области говорится, что "в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова".
ТАСС08:38

Подробнее о событии

Вице-губернатора Псковской области заподозрили в коррупции

РИА Новости08:56

Задержан вице-губернатор Псковской области

ТАСС08:55

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области

РБК08:47

ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области Кузнецова

Московский Комсомолец Псков08:36

Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковское агентство информации08:32

В отношении псковского вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия

Псковская Лента Новостей08:28

Администрация области прокомментировала задержание Александра Кузнецова

Псковская губерния08:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия

В деле Кокорина и Мамаева появились новые детали

Обновлено в 12:52
Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 11:26
Происшествия

На КАД Петербурга столкнулись 12 автомобилей, движение перекрыто

Одиннадцать легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Обновлено в 09:36
Происшествия

Начальник СвЖД арестован за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, обвиняемого в получении крупной взятки.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Число погибших в стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Волгограде из-за метели закрыт аэропорт

Из-за снегопада и метели аэропорт Волгограда перестал отправлять и принимать самолеты. Три рейса отправлены на запасные аэродромы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

Обновлено в 14:05
Происшествия

В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб

Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Лондоне сторонники брексита заблокировали Вестминстерский мост

Обновлено в 06:52
Происшествия

Для москвича, пошутившего над росгвардейцем, запросили условный срок

Прокуратура потребовала приговорить москвича Исляма Малекова, который поднял в столичном метрополитене на руки сотрудника Росгвардии и пронес несколько метров, к одному году условно с испытательным сроком год.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели

В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
Обновлено в 10:58
Главное