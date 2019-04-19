Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФИнтерфакс 02:45
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
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Силовики принудительно посадили под Псковом не отвечавший на запросы самолёт
Московский Комсомолец Псков01:52
В Псковской области перехвачен легкомоторный самолет-нарушитель
Псковское агентство информациивчера в 11:11
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Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
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Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
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Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль.
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Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей
Судя по фотоотчетам в Инстаграме, мероприятие посетили многие звезды. 17 апреля Валерии исполнился 51 год.
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В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
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Во Владивостоке возбудили дело об избиении подростка
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Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Обновлено вчера в 04:30
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Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
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Общество
Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи
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Обновлено в 04:04
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Максим Галкин обнародовал переписку с Аллой Пугачевой
В студии артист обнародовал личную переписку со своей супругой Аллой Пугачевой. Максим Галкин часто принимает участие в различных шоу.
Обновлено вчера в 07:52
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи
Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить ученому Кудрявцеву лечение вне СИЗО
"Европейский суд постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 03:44
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Назван самый популярный запрос на портале госуслуг
В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Нефрологи описали последствия передозировки витамином D
Передозировка витамина D, который известен еще как "солнечный витамин", грозит почечной недостаточностью.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Экономика
В Китае продолжается рост иностранных инвестиций в экономику
В марте 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР превысил 95 млрд юаней (14 млрд долларов), на 8% превысив аналогичный прошлогодний показатель, сообщает 18 апреля Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Министерством коммерции КНР.
Обновлено в 04:21
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12