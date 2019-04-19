Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФИнтерфакс 02:45
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
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Пилота экстренно посаженного под Псковом самолёта уличили в нарушении границы
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