Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФИнтерфакс 02:45

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
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Самолет, принудительно посаженный под Псковом, нарушил границу РФ

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Московский Комсомолец Псков05:09

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РЕН ТВ04:15

Источник: принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу

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Псковское агентство информациивчера в 11:11
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