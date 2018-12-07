Футбол

В Профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы
Газета.Ru
04:43

Глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков выразил надежду, что Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат работу в своих клубах, сообщает телеканал "360".
Газета.Ru04:43

Подробнее о событии

«Эмоциональная составляющая ушла»: Спортивный эксперт о желании клубов вернуть Мамаева и Кокорина

Царьград04:54

В Профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы

Газета.Ru04:43

Глава профсоюза футболистов уверен, что Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

RT на русском04:12

Глава Профсоюза футболистов и тренеров: «Клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева»

Sportbox.RU04:03

Глава Профсоюза игроков: эмоции ушли, клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева

Чемпионат03:51

«Кокорин и Мамаев нужны своим клубам, эмоции улеглись». Глава профсоюза — о ситуации с контрактами футболистов

Телеканал 360°03:00

Профсоюз футболистов: Кокорин и Мамаев нужны своим клубам

Национальная служба новостей04:14
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Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Рубином»

Напомним, «Зенит» 3 декабря уступил «Арсеналу» со счётом 4:2. По словам Семака, сине-бело-голубые провели матч ниже своих возможностей, и соперники этим воспользовались.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали.
Обновлено в 04:47
Футбол

Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом

Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.
Обновлено в 05:08
Футбол

Гризманн может заменить Роббена в «Баварии»

Гризманн должен будет заменить Роббена, который ранее сообщил, что проводит свой последний сезон в «Баварии».
Обновлено в 04:40
Футбол

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.
Обновлено в 04:42
Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 05:04
Футбол

«Бетис» разгромил «Расинг» в Кубке Испании

«Бетис» на своем поле провел ответный матч с «Расингом» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Крылья Советов» напоят болельщиков горячим чаем на матче с «Ростовом»

"Крылья Советов" бесплатно угостят болельщиков горячим чаем на матче 17-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", сообщается на официальном сайте самарской команды.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду

Бывший форвард Барселоны, мадридского Реала и сборной Бразилии Роналдо рассказал, чем он отличается от нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:48
Футбол

Вратарь сборной США подписал контракт с «Манчестер Сити»

23-летний голкипер обошелся «горожанам» в 7,5 миллионов долларов.
Обновлено в 04:11
Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Обновлено в 02:59
Футбол

«Обычный середняк и идиот». Экс-игрок «МЮ» прошелся по Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который в последних матчах перестал попадать в стартовый состав команды.
Обновлено в 03:46
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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