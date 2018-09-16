Политика
Явка на повторных выборах губернатора Приморья превысила сентябрьскую
Явка на повторных выборах губернатора Приморья превысила сентябрьскуюiReactor05:12
Свыше 39% избирателей пришли на повторные выборы губернатора Приморского края. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей ЦИК РФ сообщают журналисты ТАСС. Как уточняется в сообщении, по состоянию на 18 часов по местному времени проголосовали 580 285 человек.
iReactor05:12
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с чего всё началось
По состоянию на 18 часов 16 декабря в повторных выборах губернатора Приморского края приняли участие уже 39,57% избирателей края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт избиркома Приморья.ВЕСТИ: Приморье04:08
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