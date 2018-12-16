Политика

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора
РИА Новости
05:18

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора края. Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков.
РИА Новости05:18

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Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья

Интерфакс08:01

Стали известны результаты закрытых экзитполов в Приморье

РБК08:49

Кожемяко пообещал вернуть в Приморье прямые выборы мэров

РИА Новости09:14

57% обработки протоколов: на выборах губернатора Приморья лидирует Кожемяко

PrimaMedia.ru08:10

Кожемяко лидирует по итогам досрочного голосования в Приморье

Владивосток-Новости06:00

Кожемяко выбрали «думающие» избиратели - эксперты

ВЕСТИ: Приморье09:17

Возможность проголосовать на выборах получили в аэропорту улетающие из Приморья

Общественное телевидение Приморья06:30
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Армия и оружие

SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии

По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.
Обновлено в 08:59
Политика

Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Обновлено в 08:48
Политика

УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

Обновлено в 07:54
Политика

Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Турция намерена закупить у США 120 истребителей F-35

Анкара намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 08:12
Политика

СМИ узнали о тайном совещании у Лукашенко по независимости

СМИ узнали о секретном совещании у президента Белоруссии по вопросу независимости страны.
Обновлено в 07:49
Политика

Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.
Обновлено в 04:46
Политика

Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении

Предвыборный блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,42% голосов и прошел в новый парламент республики.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140

Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.
Обновлено в 04:45
Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

СМИ КНДР раскритиковали Южную Корею за повышение оборонного бюджета

СМИ КНДР обрушились с критикой на Республику Корея из-за того, что в бюджете на 2019 год заложено увеличение оборонных расходов.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

ПАСЕ оказалась заложницей в руках у радикалов, заявил Володин

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польши, Украины, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:52
Политика

В Крыму призвали Турцию отказаться от поддержки «Меджлиса»

Поддержка представителей запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* со стороны властей Турции является опасным антироссийским ходом.
Обновлено в 09:17
Политика

МИД Турции: убийство Хашогги спланировали заранее

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее.
Обновлено в 08:02
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
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