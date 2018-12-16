В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора края. Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков.

В Приморье завершилось голосование на повторных выборах губернатора

Армия и оружие Армия и оружие SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр эз-Зор, передаёт SANA.

Политика Политика Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Политика Политика УПЦ назвала новую неканоническую церковь Украины раскольнической

Политика Политика Зурабишвили вступила в должность президента Грузии Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность, трансляцию инаугурации ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.

Армия и оружие Армия и оружие Турция намерена закупить у США 120 истребителей F-35 Анкара намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

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Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

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