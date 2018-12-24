Происшествия

В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок
Российская газета
вчера в 22:27

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени. По имевшимся данным, из провалившейся под лед машины смогли выбраться четыре человека, но внутри остался ребенок.
Российская газетавчера в 22:27
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю
, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени.
Российская газетавчера в 22:27

Подробнее о событии

Машина с людьми провалилась под лед в Приморье

Газета.Ruвчера в 21:36

В Приморье машина провалилась под лед, погиб ребенок

РИА Новостивчера в 20:43

Машина с людьми провалилась под лёд на реке в Приморье

Говорит Москвавчера в 22:52

Следком возбудил дело по факту смерти ребенка, провалившегося под лед в машине в Приморье

PrimaMedia.ruвчера в 23:30

Ребенок погиб в ушедшей под лед машине на реке Раздольной

Общественное телевидение Приморьявчера в 21:02

«Вести FM. Владивосток»: в Приморье машина ушла под лёд. Погиб ребёнок

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:17

В Приморье выезд на лёд закончился гибелью ребёнка

Владивосток-Новостивчера в 19:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия

Тела погибших на шахте в Соликамске подняли на поверхность

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Вылетевший из Новосибирска самолет вернулся из-за неубранного шасси

Самолет Embraer Е170, вылетевший в понедельник в Нижневартовск, вернулся в аэропорт Новосибирска из-за срабатывания датчика неубранного шасси.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Под Туапсе два вагона электрички сошли с рельсов

Два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсинском районе Кубани близ станции Навагинская, предположительно, в результате селя, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Москве задержали автора блога «Дневник хача»

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача» в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Машина протаранила церковь в США и задавила шесть человек

Пострадали шесть человек, передает Associated Press. Машина пробила витражное стекло, когда прихожане пели рождественский гимн.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Западная Суматра в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Новый самолет S7 вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Самолет компании S7, вылетевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Госдеп предупредил о возможных терактах в Барселоне

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

«Убитый» угонщиками таксист из Карасука сбежал и вызвал полицию

Таксист в Новосибирской области, которого преступники пытались задушить, накинув на горло удавку, выбрался из багажника и вызвал полицию, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Аэропорт Бирмингема возобновил работу

Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), возобновил работу после сообщения о проблеме, связанной с управлением воздушным движением.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла стрельба

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Иркутская полиция изъяла более 100 тыс. литров поддельного алкоголя

В Иркутской области полицейские конфисковали более 100 тыс. литров поддельного алкоголя.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Три человека спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Сотрудники экстренных служб спасли из горящей квартиры трех человек, в том числе ребенка, передает пресс-служба ГУ МВД по российской столице.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Двое 20-летних москвичей пошли на преступление ради шаурмы

Обновлено в 00:04
Главное