Происшествия
В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок
В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенокРоссийская газетавчера в 22:27
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени. По имевшимся данным, из провалившейся под лед машины смогли выбраться четыре человека, но внутри остался ребенок.
Российская газетавчера в 22:27
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени.Российская газетавчера в 22:27
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Следком возбудил дело по факту смерти ребенка, провалившегося под лед в машине в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 23:30
Ребенок погиб в ушедшей под лед машине на реке Раздольной
Общественное телевидение Приморьявчера в 21:02
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