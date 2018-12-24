с чего всё началось

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени. По имевшимся данным, из провалившейся под лед машины смогли выбраться четыре человека, но внутри остался ребенок.

В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок

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