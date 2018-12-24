Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18-50 по местному времени. Сообщалось, что из провалившейся под лед машины смогли выбраться четыре человека, но внутри остался ребенок.

Российская газета 22:27