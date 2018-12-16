Политика

В Приморье проходят повторные выборы губернатора
РИА Новости
вчера в 17:11

Избирательные участки на выборах губернатора Приморья открылись в воскресенье утром во всех районах края. Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.
РИА Новостивчера в 17:11

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Главные новости к утру 16 декабря

Коммерсантъвчера в 23:08

Избирком обнародовал первые данные о явке на выборах главы Приморья

РБКвчера в 22:12

Почти 14% избирателей уже приняли участие в выборах губернатора Приморья

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:13

Владивосток выбирает губернатора Приморского края

Владивосток-Новостивчера в 23:32

Приморские чемпионы мира приняли участие в выборах губернатора Приморья

Общественное телевидение Приморья00:28

Явка на выборах губернатора Приморья на 12.00 составила 13,97%

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

Кожемяко проголосовал на выборах главы Приморья

ТАССвчера в 18:52
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Политика

Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

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Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными

Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
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Политика

США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

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Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

Американскому флоту предрекли поражение в войне с Россией

Если ВМС США не модернизируют крылья палубной авиации, то американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

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Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

В заключение автор публикации сообщает, что Россия уже предлагает Индии Ил-112В для замены британских ближнемагистральных транспортников Avro 748.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
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Путин призвал с осторожностью относиться к запрету рэп-концертов

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно с осторожностью относиться к методу «хватать и не пущать» в случае с запретом концертов молодежных исполнителей.
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Политика

Путин приехал к лингвисту Вербицкой и вручил ей премию

Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером навестил президента СПбГУ, академика Российской академии образования, лингвиста Людмилу Вербицкую.
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Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

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Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

МРК «Мытищи» завершил госиспытания

Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил госиспытания, его передадут ВМФ 17 декабря, заявили в Минобороны России.
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Ангеле Меркель купят новый самолет взамен поломавшегося

Ранее «СП» писала о том, что в Германии не исключают, что самолёт канцлера ФРГ Ангелы Меркель не смог долететь до Аргентины, где сегодня начинается саммит G20 из-за поломки, которая носит криминальный след.
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