В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвыГазета.Ru 02:43

Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона. По его словам, в результате ДТП погибли два человека.

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

Политика Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.

Политика Разработчик «Авангарда» получил звание Героя труда Гендиректор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов получил золотую звезду Героя труда России.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.

Происшествия В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку По данным МЧС по региону, легкомоторный самолет проводил сельхозобработку земель от саранчи в Приютненском районе Калмыкии.

Кино Актеры «Темного феникса» ответили на вопросы москвичей о «Людях Икс» Известные актеры Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн – исполнители главных ролей в фильме "Темный феникс" – поделились кое-какими секретами предстоящей премьеры.

Политика Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом 26 мая уполномоченный федерального правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что евреям не стоит все время носить свой традиционный головной убор, так как им из-за этого может угрожать опасность.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны Налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Политика Минобороны собирается ужесточить правила призыва в армию В информационном агентстве «Известия», сославшемся на Олега Жердева, представителя ассоциации юристов «Гвардия», сообщили, что Министерство обороны РФ собирается ужесточить правила призыва в вооруженные силы страны.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.

Экономика В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Футбол Кавани дал согласие на переход в «Атлетико» Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер. Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса.

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.