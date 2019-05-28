Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвыГазета.Ru 02:43

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона. По его словам, в результате ДТП погибли два человека.
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Олег Кожемяко
Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.
— Олег Кожемяко, российский политикРосбалт 03:12

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