Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвыГазета.Ru 02:43
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона. По его словам, в результате ДТП погибли два человека.
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Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах — им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на Родину.
— Олег Кожемяко, российский политикРосбалт 03:12
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