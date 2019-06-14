Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»РИА Новости вчера в 23:12
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке. Он не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:44, Вашингтон
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Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
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Авто
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Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество
Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам
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Авто
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Обновлено вчера в 03:57
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Сын стилиста Сергея Зверева ушел в монастырь
Приемный сын известного стилиста и шоумена, защитника Байкала и уроженца Иркутской области Сергея Зверева Сергей Зверев-младший стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир".
Обновлено в 09:25
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Волжанин снабжал США запчастями к автоматам Калашникова
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ведомства, мужчина поставил в США более 100 составных частей автомата Калашникова.
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Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
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Обновлено в 05:58
Происшествия
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Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
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