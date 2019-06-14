Общество
В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублейЧистовик 07:27
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ». Эта компания занимается отловом косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает «Интерфакс». Представители ООО «Океанариум ДВ» будут обжаловать решение суду.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Обновлено в 06:35
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo
Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
B-52 впервые испытал новую гиперзвуковую ракету
«Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A — своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)», — отмечается в заявлении пресс-службы ВВС США.
Обновлено в 06:29
Авто
«Мазда Соллерс» начала отправку моторов в Японию
Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено в 12:35
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена
В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами
Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Энергетика
В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»
Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в приюте для животных в Петербурге
Пожар в приюте для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Недвижимость
Определены города мира с самым дорогим жильем
Как говорится в материалах отчета, размещенного на сайте компании, первое место в рейтинге занял Гонконг, где в 2018 году средняя цена квадратного метра достигла 45,76 тысячи долларов.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко в день рождения отказывается от подарков
Сегодня, 14 июня, популярная телеведущая Регина Тодоренко, многим знакомая по трэвел-шоу «Орел и Решка» и недавно ставшая супругой певца Влада Топалова, празднует свой очередной день рождения.
Обновлено в 04:43
Космос
На спутнике Юпитера может быть соленый океан
Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20