Общество

В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублейЧистовик 07:27

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ». Эта компания занимается отловом косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает «Интерфакс». Представители ООО «Океанариум ДВ» будут обжаловать решение суду.
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Адвокат компаний-отловщиков заявил, что из «китовой тюрьмы» хотели отпустить часть косаток

КП - Владивосток03:20

Выпуск части косаток из «китовой тюрьмы» Приморья отложили

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

Газета.Ru01:57

Во Владивостоке суд оштрафовал выловившую косаток компанию

РИА Новости01:32

Суд в Приморье назначил штраф в 56 млн рублей еще одной фирме-отловщику косаток

ТАСС01:29

Суд во Владивостоке оштрафовал компанию-отловщика косаток ООО «Океанариум ДВ» на 56,4 млн руб. (версия 2)

Интерфакс - Россия01:31

Суд оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

RT на русском02:01
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Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
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Общество

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян

Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено в 12:35
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
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Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

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В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»

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Обновлено в 11:26
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в приюте для животных в Петербурге

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Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

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Политика

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О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
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Определены города мира с самым дорогим жильем

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На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

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Сегодня, 14 июня, популярная телеведущая Регина Тодоренко, многим знакомая по трэвел-шоу «Орел и Решка» и недавно ставшая супругой певца Влада Топалова, празднует свой очередной день рождения.
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На спутнике Юпитера может быть соленый океан

Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
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Ученые обнаружили «торговые отношения» между грибами и растениями

Обновлено в 06:17
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