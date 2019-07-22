Общество
Тайфун «Данас» обрушился на Приморский крайEastRussia вчера в 20:15
Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.
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Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека
Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Политика
ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися
Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.
Обновлено в 03:17
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Югре задержали мужчину с бомбой на основе гексогена
В Когалыме - крупном городе Югры - задержан мужчина, предположительно изготавливавший бомбы на основе гексогена.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Обновлено в 03:13
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Экономика
«Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16%
Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".
Обновлено в 02:14
Футбол
В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа
Обновлено вчера в 02:31
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Космос
Российский робот «Федор» научился разговаривать
Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить тарифы на ряд промышленных товаров из США до нуля.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Партия Зеленского в новой Раде может получить 237 мест
Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 237 мест и самостоятельно сформировать большинство.
Обновлено в 02:57
Космос
Ученые оценили перспективу добычи полезных ископаемых на Луне
На Луне нет полезных ископаемых, которые при нынешнем развитии техники было бы выгодно добывать и везти на Землю.
Обновлено 20 июля в 11:55
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ
В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Обновлено в 02:32
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено 19 июля в 10:02
Политика
Зеленский надеется на понимание со стороны Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Медики назвали напиток, разрушающий кости изнутри
Медики рассказали, что в летний период большинство людей употребляет сладкие газированные напитки, и почти никто из них не знает, что газировки разрушают человеческие кости.
Обновлено вчера в 12:14