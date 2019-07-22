Тайфун «Данас» добрался до Приморского края в виде циклона. На территории юго-восточного побережья интенсивные дожди прогнозируются с утра 22 июля. Выпадет от 100 до 120 мм осадков за 12 часов.

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.

Политика ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Происшествия В Югре задержали мужчину с бомбой на основе гексогена В Когалыме - крупном городе Югры - задержан мужчина, предположительно изготавливавший бомбы на основе гексогена.

Энергетика «НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).

Экономика В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Экономика «Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16% Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

Общество Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.

Космос Российский робот «Федор» научился разговаривать Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

Политика ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить тарифы на ряд промышленных товаров из США до нуля.

Политика Партия Зеленского в новой Раде может получить 237 мест Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 237 мест и самостоятельно сформировать большинство.

Космос Ученые оценили перспективу добычи полезных ископаемых на Луне На Луне нет полезных ископаемых, которые при нынешнем развитии техники было бы выгодно добывать и везти на Землю.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Космос Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.

Политика Зеленский надеется на понимание со стороны Путина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.