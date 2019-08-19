Общество

В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждениеREGNUM 04:31

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
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Очередной «потоп»: что принесёт штормовое предупреждение Приморью

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Экстренное предупреждение от МЧС: Приморье ожидает опасное природное явление

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И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа

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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:44

Ливни и сильный ветер: штормовое объявлено в Приморье

Deita.ruвчера в 20:26
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8

В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.
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Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

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Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.
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Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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