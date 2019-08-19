Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждениеREGNUM 04:31
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
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И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа
КП - Владивостоквчера в 21:59
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.
Обновлено в 03:23
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Футбол
Понсе не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Экономика
В России задумали утилизировать всю упаковку
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации
Пассажирам, летевшим рейсом Жуковский - Симферополь, который на прошлой неделе совершил аварийную посадку в поле, начали выпаливать причитающиеся компенсации.
Обновлено в 05:31
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Игры
Новая игра в стиле Cyberpunk 2077 поразила геймеров
Обновлено в 03:58
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика
Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов
Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Официально: телевизоры Xiaomi Redmi дебютируют 29 августа
Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, официально сообщил о грядущей презентации своих первых «умных» телевизоров: опубликованное тизер-изображение говорит о том, что панели дебютируют 29 августа.
Обновлено в 05:08
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.
Обновлено в 02:25