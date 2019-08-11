Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»Российская газета вчера в 23:34
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
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Политика
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В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
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Армия и оружие
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Общество
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Политика
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Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
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Армия и оружие
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Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
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Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Егор Крид поделился забавными свадебными фото
На снимке Крид изображен с темно красном костюме, а рядом с ним невеста в белоснежном платье и фате, на заднем плане виднеется размытая фигура молодого человека в костюме, по всей видимости жениха.
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Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
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Рассекречена внешность нового флагмана LG
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Футбол
«Зенит» обыграл в гостях «Динамо»
В матче пятого тура РПЛ «Зенит» в гостях обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Космос
В NASA показали кадры бури на Юпитере
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Обновлено вчера в 21:42
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
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Здоровье
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Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
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Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
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