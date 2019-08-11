Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»Российская газета вчера в 23:34

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
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