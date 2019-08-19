Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждениеВести.Ru вчера в 22:30
В Приморье на реках ожидается новая волна паводка, синоптики объявили штормовое предупреждение. А у Хабаровска в ближайшие сутки река Амур достигнет опасного для города уровня. Синоптики ждут в Приморском крае сильные дожди и ветер с грозой (на прошлой неделе по Приморью прошелся тайфун "Кроса").
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И снова «Здравствуйте»: новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 22-23 августа
КП - Владивостоквчера в 21:59
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Транспорт
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Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
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В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
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Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
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Обновлено в 01:15
Музыка
Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств
В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Происшествия
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Обновлено вчера в 21:52
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Экономика
В строительство жилья в ТиНАО к 2035 году вложат почти 3 трлн рублей
Ранее глава департамента сообщал, что на территории "новой" Москвы правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) предусмотрено строительство 55,6 млн кв.м жилья.
Обновлено в 02:00
Экономика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено 17 августа в 17:02
Экономика
К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Омские энергетики в первом полугодии уплатили на 19% налогов больше
Объём налоговых поступлений от предприятий по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в первом полугодии 2019 года составил 3,3 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 02:40