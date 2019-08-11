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Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных Двое заключенных, находящихся на принудительном лечении, сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом, полиция ищет их, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону Антон Корнаухов.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

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Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

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