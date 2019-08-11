Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждениеКоммерсантъ 00:29
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
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Штормовое предупреждение: на Приморье надвигается мощный циклон с ливнями и сильным ветром
КП - Владивостоквчера в 23:08
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных
Двое заключенных, находящихся на принудительном лечении, сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом, полиция ищет их, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 03:26
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Транспорт
ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа
Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Российский самолет пролетел над Украиной
Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.
Обновлено 09 августа в 02:23
Футбол
Игрок «Астон Виллы» установил антирекорд АПЛ
Сегодня «Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в матче 1-го тура АПЛ.
Обновлено вчера в 15:32
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:42
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма
Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Обновлено в 02:22
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено вчера в 03:56
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10