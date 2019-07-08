Происшествия
В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщикРБК 02:23
В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщается в Instagram Приморского регионального отделения «Поискового движения России».
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Затерянные в облаках: в Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
КП - Владивосток03:00
Поисковики в Приморье нашли место гибели советского бомбардировщика, разбившегося в 1941 году
Интерфакс - Россиявчера в 21:47
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