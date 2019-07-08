Происшествия

В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3Экономика сегодня 00:50

В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.
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Затерянные в облаках: в Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

КП - Владивосток03:00

Поисковики нашли в Приморье пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 морской авиации ТОФ

ТАССвчера в 23:06

Советский бомбардировщик времен ВОВ нашли в Приморье

Телеканал 360°00:01

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

Газета.Ruвчера в 23:43

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

РИА Новостивчера в 23:12

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик

РБК02:23

В Приморье нашли бомбардировщик, пропавший без вести в 1941 году

PrimaMedia.ruвчера в 21:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Авто

Снимки BMW X6M появились в Сети

Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

Обновлено в 02:59
Футбол

Фанаты «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче с «Зенитом»

Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:53
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Происшествия

Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы

В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Политика

МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Политика

Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1»

На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
Обновлено в 04:26
Политика

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено 06 июля в 06:13
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Обновлено в 03:24
Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Наука

В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет

Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

Обновлено вчера в 20:14
Здоровье

«Коммерсантъ» сообщил о массовом увольнении детских отоларингологов в Великом Новгороде

6 июня 2019 года уволили заведующего ЛОР-отделением детской больницы Новгорода Руслана Уразгалиева.
Обновлено в 00:55
Экономика

Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:32
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