Происшествия
В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3Экономика сегодня 00:50
В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.
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Затерянные в облаках: в Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
КП - Владивосток03:00
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МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
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Обновлено в 04:26
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Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
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В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет
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Обновлено в 03:06
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Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
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Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.
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