В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.

В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3

Общество Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Авто Снимки BMW X6M появились в Сети Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).

Футбол Фанаты «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче с «Зенитом» Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".

Происшествия Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Политика МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.

Политика Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1» На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.

Политика Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Наука В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.

Политика Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.

Общество Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Происшествия В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.