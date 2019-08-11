Общество

В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждениеРБК 01:23

В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек. Тем не менее в зоне эпицентра тайфуна погибли несколько десятков человек и еще 20 числятся пропавшими без вести.
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Теперь еще и «Лекима»: третий тайфун по счету обрушился на Приморье

PrimaMedia.ru04:30

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
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