Общество
Lenta.ruВ затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации, передает ТАСС.
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Губернатор недоволен работой обслуживающих мосты края организаций
Общественное телевидение Приморья00:34
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Интернет
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице
Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
Известия вчера в 09:50
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета вчера в 13:11
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Жители Тюмени не могут вылететь в Турцию из-за проблем с лайнером
Пассажирка посетовала на колоссальные потери из-за ситуации с лайнером.
РЕН ТВ 02:01
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Кино
В Италии открывается 76 Венецианский кинофестиваль
Сегодня, 28 августа, на итальянском острове Лидо открывается 76 Венецианский кинофестиваль.
ProfiСinema.ru вчера в 07:40
Экономика
Россияне стали доверять только крупным банкам
В банках за пределами топ-10 по размеру активов прирост средств населения за последний год составил 2,1 процента против 12,4 процента годом ранее.
Lenta.ru 01:48
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Спорт
Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство
RT на русском 01:51
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
29 августа на Украине пройдет первое заседание Верховной рады девятого созыва, избранной при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Газета.Ru 01:04
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
ТАСС 01:51
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35