Общество
Lenta.ruВ затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить11
После того, как ливень обрушился, режим ЧС был введен. Это решение позволит нам решить вопросы по краевым дорогам — привлечь силы и средства, чтоб быстрее восстановить.
— Олег Кожемяко, российский политикФАН вчера в 23:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:56, Вашингтон
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Космос
Американский астронавт Майкл Коллинз подтвердил существование жизни за пределами Земли
Американский астронавт и лётчик-испытатель Майкл Коллинз подтвердил существование жизни за пределами Земли, что было сделано им в процессе общения с подписчиками на его странице в Twitter.
Актуальные Новости 02:41
Политика
Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Lenta.ru 03:40
Футбол
Уткин: «„Спартак“ становится силой, с которой нужно считаться, а „Зенит“ не так пугающ, как казалось»
Известный журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о проблемах, с которыми столкнулся «Зенит»: команда, набравшая 13 очков из 15 возможных в первых 5 турах РПЛ, не может выиграть в двух матчах подряд.
Sport24.ru 03:25
Футбол
«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони
Чемпионат вчера в 17:33
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Политика
Суд отказался снять мэра Новосибирска Локтя с выборов
Исковые требования Козодоя о снятии с выборов действующего градоначальника Анатолия Локтя остались без удовлетворения.
Говорит Москва 01:52
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Происшествия
В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.
ГТРК Южный Урал 01:20
Наука
Орнитологи определили смысл вороньего карканья
Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:55
Происшествия
В Татарстане девочка упала в сливной колодец
Девочка 2014 года рождения провалилась в сливной колодец в Буинском районе Татарстана и умерла.
ТАСС 02:19
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском вчера в 14:34
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Россия получила от Индии аванс за С-400
Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие
Ливанская армия обстреляла израильские беспилотники
Ливанские военнослужащие обстреляли израильские беспилотники, обнаруженные в южной части страны. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».
Хакасия-Информ 01:23
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК вчера в 01:09
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Происшествия
В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Происшествия
В Новосибирске продолжится реконструкция обрушившейся насосной станции
Реконструкция насосной станции в Новосибирске, стена которой рухнула в среду, продолжится, но ее проект может быть скорректирован.
ТАСС вчера в 22:43
Культура
Скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Нэнси Холлоуэй умерла в своем доме в возрасте 86 лет. Скончалась известная певица Нэнси Холлоуэй, исполняющая песни в стиле джаз.
iReactor вчера в 17:06
Политика
На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе
В представленном списке "умного голосования" 17 "одобренных" Навальным кандидатов идут с пометкой "имеет наибольшие шансы", а двое и вовсе являются действующими депутатами МГД.
Pravda.Ru вчера в 11:43